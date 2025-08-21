Stenee denuncia que empresa tercerizada está realizando las reconexiones hasta un día después de los cortes de energía

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), Miguel Aguilar denunció este jueves que hay quejas masivas en las zonas norte, centro y otras del país porque la empresa que realiza los cortes de energía por mora está reconectando el servicio hasta el día siguiente.

“La empresa que ha tercerizado la ENEE, vía la Unidad Técnica, no esté cumpliendo las expectativas en el marco de que cuando se le corta el servicio a un cliente porque no ha pagado y tiene hasta las 5:00 de la tarde para una reconexión, pero no le reconectan al cliente”, indicó.

Aguilar indicó que la situación obliga a las personas a contratar a un técnico privado para hacer esa reconexión, arriesgándose a que la unidad técnica le haga un ajuste.

“Es una irresponsabilidad de la empresa tercerizada, a pesar de una millonada de pesos que le pagan para que cumpla esa misión y es una irresponsabilidad dejar hasta las 5:00 de la tarde cuando posiblemente pueden ampliar el tiempo, porque la obligación es que cuando el cliente paga, deben hacer la reconexión”, indicó el sindicalista. VC