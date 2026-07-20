STENEE denuncia pérdidas millonarias y exige investigación del TSC por compras del programa de reducción de pérdidas

Tegucigalpa- El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, exigió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una investigación sobre las compras realizadas durante la administración anterior para el programa de reducción de pérdidas de la ENEE, al asegurar que existen equipos desechables adquiridos con recursos públicos que representarían pérdidas millonarias para el Estado.

– Aguilar, afirmó que la falta de traslado de equipos a la ENEE mantiene paralizado el plan de reducción de pérdidas, mientras cuestionó una inversión que, según dijo, podría superar los 2 mil millones de lempiras en materiales, parte de los cuales serían inservibles.

Aguilar lamentó que, tras la liquidación del programa de pérdidas por parte de la comisión del gobierno, los equipos aún permanezcan bajo administración de Bienes Nacionales y no hayan sido trasladados a la ENEE para su utilización.

«El tiempo sigue avanzando, las pérdidas se incrementan y todavía no se ha iniciado un verdadero plan de reducción de pérdidas en el campo», señaló el dirigente sindical.

El representante del STENEE sostuvo que parte del equipo adquirido durante la administración pasada puede ser utilizado de inmediato y contribuir a mejorar la situación financiera de la estatal eléctrica. Sin embargo, denunció que otra parte de la millonaria compra corresponde a materiales que no cumplen con las necesidades técnicas y que, por tanto, serían descartables.

«La inversión fue tan grande que podría sobrepasar los dos mil millones de lempiras. Hay almacenes llenos de equipos, pero también hay material malo y descartable. Debe hacerse un proceso para determinar qué sirve y qué no, y ahí tiene que intervenir el Tribunal Superior de Cuentas», manifestó.

Aguilar recordó que el sindicato ya había puesto en conocimiento del TSC las adquisiciones realizadas durante la gestión del exgerente de la ENEE, Eric Tejada, al considerar que existen indicios de posibles irregularidades en la compra de equipos tecnológicos y medidores que no serían adecuados para las labores de reducción de pérdidas.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para agilizar el traslado de los equipos útiles desde Bienes Nacionales hacia la ENEE, con el propósito de iniciar cuanto antes un plan efectivo de combate a las pérdidas de energía.

Finalmente, el dirigente sindical sostuvo que no es necesario esperar la aprobación de las reformas energéticas para comenzar con las acciones técnicas en el campo, aunque expresó su expectativa de que el Congreso Nacional alcance consensos para aprobar una legislación que garantice una ruta energética con visión de país, promueva la inversión y fortalezca la operación del sistema eléctrico nacional.LB