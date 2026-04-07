STENEE califica de buena noticia tarifa para compra de energía a autoproductores

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, calificó como una buena noticia la fijación de la tarifa para compra de energía renovable a autoproductores.

En las últimas horas, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) fijó la tarifa para el pago de inyecciones de energía renovable de autoproductores residenciales y comerciales.

“Es una buena noticia que se tenga esta alternativa porque ya existía en la ley, pero la población se quejaba que solo tenía posibilidad de generar y consumir para su propio estatus de vivienda, pero no podía inyectar los excedentes”, declaró Aguilar.

Comentó que este insumo fue aprobado en el pasado, pero no se estableció una normativa en la ley.

Aguilar destacó que un productor de energía en área residencial que tenga instalaciones de plantas solares y le sobran excedentes, puede inyectarlo a la red secundaria de distribución o cualquier instancia de baja tensión.

Recordó que en los últimos años, el país ha tenido impulso en generación de energía renovable.

“Mucha población está invirtiendo en generación por vivienda porque se hartó que nos venda energía arrendamiento diésel”, expresó el dirigente sindical.

Estimó que se pueda generar 50 megavatios de energía mediante la inyección de autoproductores y pueda ayudar a cubrir la demanda en abril.

Señaló que en los meses de abril de adelante es verano, época donde aumenta la demanda de energía y las altas temperaturas golpean el sistema, ocasionando fallas en distribución y transmisión. AG