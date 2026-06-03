STENEE a favor de un  nuevo modelo energético, pero no de la privatización

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, manifestó este miércoles que están a favor de un nuevo modelo energético, pero no de la privatización.

“El sindicato tiene la claridad de que Honduras necesita un nuevo modelo energético donde se fortalezca el decreto 404 del año 2013, la ley renovable y el decreto 46 del año 2022”, externó.

Sin embargo, de forma enfática dijo que no apoyan una privatización de la estatal eléctrica.

“Al pueblo hondureño y a los trabajadores nos conviene que la ENEE sea un bien público. Hay cosas con las que el sindicato no está de acuerdo con esta nueva reforma”, acotó.

“Lo que se visualiza es que van detrás de la privatización o la compra de distribución como en Guatemala. Es lo que sentimos como trabajadores, como sindicato, y lo expresamos. Rechazamos cualquier intento que esté en una venida oscura de esta reforma”, agregó.

Si esta ley de reforma se está pensando, como país debe ser integral; debe haber participación de todos los sectores para armar un plan de país que lo requiere Honduras, reflexionó.

“No pueden seguir improvisando cuando ya se tiene un pensamiento de un plan indicativo de generación y un plan de expansión de transmisión”, zanjó. (RO)