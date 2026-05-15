Starbucks anuncia 300 despidos corporativos en Estados Unidos

Nueva York – La franquicia de cafeterías Starbucks anunció este viernes que la compañía recortará 300 puestos de trabajo en Estados Unidos, además de cerrar cuatro oficinas corporativas en el país como parte de una reestructuración en curso.

«Estamos tomando medidas adicionales bajo la estrategia ‘Back to Starbucks’, aprovechando nuestro sólido impulso comercial y trabajando para devolver a la empresa a un crecimiento duradero y rentable», expresó un portavoz de Starbucks en un comunicado.

La compañía dijo que ha iniciado una revisión de su plantilla corporativa internacional en la que recortará 300 puestos de trabajo, pero los despidos no afectarán a los empleados de las cafeterías conocidos como ‘baristas’.

Los costos de las indemnizaciones y el cierre de las cuatro oficinas alcanzarán los 400 millones de dólares, con 280 millones relacionados con el deterioro de activos de larga duración y otros 120 millones en cargos en efectivo vinculados a los recortes de personal.

«Los líderes han analizado detenidamente sus respectivas funciones para agudizar el enfoque, priorizar el trabajo, reducir la complejidad y bajar los costos», agregó la compañía.

Esta ronda de despidos supone la tercera desde que el consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, asumió el mando de la empresa de cafeterías el 9 de septiembre de 2024.

En los resultados del último trimestre, Starbucks reportó que las ventas en tiendas comparables en Estados Unidos crecieron un 7,1 % impulsadas por un aumento del 4,3 % en las transacciones.

En el último mes, Starbucks ha crecido un 8,82 % en la bolsa de Wall Street, mientras que en los últimos seis meses registra un avance del 26,22 %. JS