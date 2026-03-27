Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, informó a través de sus redes sociales que Standard & Poor ‘s mejora la perspectiva de Honduras de negativa a estable y mantiene su calificación en “BB-/B”.

Este resultado envía una clara señal de confianza en el país, en un contexto de mayor certidumbre política y económica, así como de avances en la implementación de reformas orientadas a la consolidación fiscal, indicó el funcionario.

Además, refleja el fortalecimiento de relaciones constructivas con el sector privado, los organismos multilaterales y nuestros principales socios estratégicos, incluyendo Estados Unidos, sostuvo.

Apuntó que desde la Secretaría de Finanzas, reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando una gestión fiscal responsable, transparente y sostenible, que contribuya a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo del país.

Es preciso recordar que la Standard & Poor’s (S&P) es una de las principales agencias internacionales que evalúan la capacidad de un país para pagar su deuda. Los expertos indican que sus calificaciones son una especie de “nota” financiera que indica qué tan confiable es un gobierno para cumplir con sus obligaciones.

En ese sentido, si un país tiene buena nota, puede financiarse más fácilmente y atraer inversión; si la calificación baja, se encarece la deuda y aumenta el riesgo económico, de acuerdo con opiniones calificadas del área económica.

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