SPS y Tegucigalpa encabezan ranking de ciudades más peligrosas del mundo, según Global Statistics

Tegucigalpa- Un reciente informe de Global Statistics coloca a San Pedro Sula, Honduras, en el primer lugar del ranking de las 40 ciudades más peligrosas del mundo en 2026, seguido por Caracas, Venezuela, en la segunda posición, y Tegucigalpa, Honduras, ocupando el tercer lugar en la lista.

El reporte, que analiza factores relacionados con altos índices de criminalidad e inseguridad, evidencia el desafío que enfrentan estas urbes centroamericanas y latinoamericanas en materia de violencia urbana y percepción de riesgo.

Frente a estos datos, la designada presidencial electa María Antonieta Mejía reaccionó al informe y subrayó la importancia de abordar el problema:

“Sacar a Honduras de la lista de los países más peligrosos no es solo un objetivo: es una responsabilidad histórica. Lo lograremos con instituciones fuertes, justicia que funcione y un Estado que proteja a su gente. El cambio ya empezó. Honduras, ¡vamos a estar bien!”

Bográn destacó que las cifras representan un llamado a la acción para reforzar las políticas de seguridad, justicia y desarrollo social en todo el país.

El reporte de Global Statistics llega en un contexto en el que Honduras ha enfrentado durante los últimos años elevados niveles de violencia y extorsión, pese a las estrategias implementadas para combatirla.

Durante los últimos tres años del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el país estuvo bajo un cuestionado estado de excepción, una medida extraordinaria adoptada para intentar reducir los índices delictivos; sin embargo, los resultados no lograron traducirse en menores tasas de inseguridad en las principales ciudades, según las cifras del índice.

Las autoridades y expertos en seguridad han señalado que los retos para mejorar la percepción ciudadana y la realidad de la seguridad pública incluyen fortalecer a las instituciones, una justicia más eficaz y políticas sociales integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, que ahora deberá enfrentar el gobierno entrante encabezado por el presidente electo Nasry Asfura. LB