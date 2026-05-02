SPS con sensación térmica de 46 grados; expertos piden hidratación continua

Tegucigalpa – El dermatólogo Hernán Galo pidió hoy a la población del Valle de Sula mantenerse hidratado y evitar a toda costa un golpe de calor ya que la sensación térmica es de 46 grados centígrados.

De acuerdo a reportes oficiales la temperatura al mediodía alcanzó los 38 grados, pero la sensación térmica es de casi 10 grados más.

Lo anterior obedece a que el Valle, por su posición geográfica, concentra más fácilmente el calor.

Adicionalmente los incendios forestales y la baja calidad del aire contribuyen a que la sensación térmica sea mayor.

El dermatólogo recomendó hidratación continua y evitar la exposición directa a los rayos del sol.

Exhortó a suspender todas las actividades al aire libre y el uso de mascarilla.

Se deben incrementar todas las medidas de prevención para evitar golpes de calor o manchas en la piel e incluso el cáncer de piel, dijo el experto.

De acuerdo al Índice de Calidad del Aire (ICA) de IQAir, en la ciudad de San Pedro Sula hoy la calidad del aire es moderada con 15 µg/m³ de PM2.5. (RO)