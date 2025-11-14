Sportia abre sus puertas en City Mall Tegucigalpa

Tegucigalpa- Sportia, la máxima expresión del deporte, abre su séptima tienda a nivel nacional ubicada en el primer nivel del City Mall, en Tegucigalpa.

La moderna tienda Sportia es una propuesta para atletas y amantes del deporte, que combina los productos más innovadores de las mejores marcas y con la mejor atención profesional.

En Sportia, los clientes descubrirán una amplia selección de ropa deportiva, calzado, tecnología de vanguardia y accesorios para distintas disciplinas como fútbol, running, entrenamiento y más.

El concepto de la tienda ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de comprar única, es un entorno moderno y dinámico que inspira a dar siempre lo mejor en cada práctica deportiva.

Los apasionados del fútbol también encontrarán las camisetas oficiales de la Selección Nacional, así como de los clubes y selecciones más reconocidas del mundo, todo en un solo lugar.

Una experiencia deportiva

El director de deportes de Diunsa, Mauricio Contreras destacó que “en Sportia pueden encontrar lo mejor en accesorios deportivos, vestuario y calzado para múltiples disciplinas deportivas, además, con una amplia propuesta en calzado lifestyle o casual deportivo, ideal para quienes buscan un estilo moderno y activo”.

Actualmente, Sportia cuenta con siete tiendas a nivel nacional, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y Danlí.

Sportia cuenta con la mayor amplitud y profundidad en todas las categorías de productos, con marcas exclusivas y asesoría especializada, todos en un ambiente de compras insuperable.