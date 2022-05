Spirit Airlines rechaza oferta de JetBlue y mantiene el acuerdo con Frontier

Nueva York – La aerolínea de bajo costo estadounidense Spirit Airlines rechazó este lunes una oferta de adquisición de JetBlue Airways por 3.600 millones de dólares en efectivo ante el temor de que los reguladores de Estados Unidos no aprueben la propuesta, por lo que continúa con planes de fusión con Frontier Airlines.

Spirit y Frontier, también de bajo coste, anunciaron este febrero un plan para fusionarse por 2.900 millones de dólares en efectivo y acciones.

Pese a que la oferta de JetBlue era más alta, la junta de Spirit dijo que cree que había demasiado riesgo de que los reguladores prohibieran una fusión con esta compañía, incluso después de que JetBlue se comprometiera a deshacerse de activos para obtener dicha aprobación.

«La junta directiva ha determinado por unanimidad que la oferta no solicitada recibida de JetBlue Airways no constituye una ‘propuesta superior’ según se define en el acuerdo de fusión de Spirit con Frontier Group Holdings», por lo que la fusión no será consumada, explica Spirit en un comunicado.

Asimismo, Spirit señala que Frontier representa «la mejor oportunidad para maximizar» los objetivos de la aerolínea.

«La compañía continuará avanzando para completar la transacción con Frontier, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la finalización del proceso de revisión en curso y la aprobación de los accionistas de Spirit», recalca el comunicado.

Spirit, además, señaló que los reguladores probablemente estarían «muy preocupados» con la posibilidad de que la oferta de JetBlue resulte en costos más altos y, en consecuencia, esto se traduzca en tarifas más altas para los consumidores, y puso como ejemplo que convertir los aviones de Spirit al modelo más espacioso de JetBlue daría como resultado precios más altos.

Este acuerdo, al igual que habría pasado con el ya rechazado, se tendrá que enfrentar al examen de los reguladores de la Administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Algunos analistas sostienen que la unión de Spirit y Frontier está mejor preparada para fusionarse porque operan bajo un modelo comercial similar de «ultrabajo costo», según The New York Times

No obstante, los expertos recalcan que la combinación JetBlue-Spirit hubiese sido más difícil de lograr porque los modelos comerciales de las aerolíneas son bastante diferentes, pese a que el acuerdo habría permitido que JetBlue compitiera de manera más efectiva contra las cuatro aerolíneas dominantes del país. JS