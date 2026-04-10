Spalletti renueva con la ‘Juve’ hasta 2028

Roma – El italiano Luciano Spalletti, entrenador del Juventus Turín, ha renovado su contrato con el conjunto ‘bianconero’ por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, después de llegar en octubre de 2025 a un equipo que llevaba ocho partidos consecutivos sin ganar, según informó este viernes el club turinés.

«He considerado más importante decírselo primero a ustedes: hemos decidido prolongar este contrato por otros dos años», expresó Spalletti a los jugadores durante la sesión de entrenamiento de este viernes, en la víspera del partido frente al Atalanta, según un vídeo difundido en las redes del club.

«Era fácil imaginarse la grandeza de la Juventus; lo más difícil era encontrar un grupo tan bueno y de chicos tan unidos como ustedes, un grupo fuerte, con ganas de estar juntos, casi como si estuvieran todos dentro de la misma camiseta», añadió.

El técnico toscano aseguró que cuando le propusieron el contrato a principios de temporada, aceptó «sin dudarlo» porque quería conocer «lo que era el Juventus desde dentro»: «Tenía ese deseo, y también quería entender quiénes eran ustedes, porque me gustaba la idea de entrar en vuestro vestuario y entrenaros», dijo a los futbolistas.

La directiva del Juventus, representada por el francés Damian Comolli, informó en un comunicado de que están «muy contentos» con la ampliación del contrato ya que Spalletti «ha tenido un impacto muy positivo». «Enseguida quedó claro para todos que Luciano era la persona idónea para liderar al equipo», agregó Comolli.

La renovación del contrato, que expiraba el próximo 30 de junio, llega tras semanas de negociación y su salario aumentará de los tres millones a cinco, con la posibilidad de alcanzar seis gracias a primas, según adelantaron medios locales.

El técnico llegó al banquillo del Allianz Stadium en octubre de 2025 tras la destitución de Igor Tudor, cesado después de encadenar ocho partidos consecutivos sin victoria al inicio de la temporada.

Desde su llegada, el equipo inició una nueva etapa con resultados que le permitieron mantenerse en la pelea por los puestos europeos y avanzar en la competición copera hasta cuartos de final, cuando cayeron ante el Atalanta.

En 31 partidos con la ‘Juve’, Spalletti ha cosechado 17 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Actualmente el conjunto turinés se encuentra quinto en la clasificación, en plena pelea por puestos de Liga de Campeones y a un punto del Como 1907.

Previo a su paso por el Juventus, Spalletti dirigió, entre otros, al Roma, donde conquistó dos Copas de Italia y una Supercopa italiana, al Zenit de San Petersburgo y al Nápoles, con quien conquistó el tercer ‘Scudetto’ de la historia del club, el primero sin Diego Armando Maradona, poniendo fin a 33 años sin título liguero.

Spalletti también fue seleccionador de Italia durante la Eurocopa 2024, en la que el equipo cayó en octavos de final frente a Suiza. Fue destituido en junio de 2025 por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) tras la derrota ante Noruega (3-0) en la fase de clasificación para el Mundial 2026. EFE