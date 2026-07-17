Spalleti: «Para hablar del ‘Scudetto’ estamos todavía bastante lejos»

Roma – El entrenador del Juventus, Luciano Spalletti, aseguró este viernes en su primera rueda de prensa de la temporada que el equipo necesita refuerzos y un trabajo profundo para corregir los errores de la pasada campaña, en la que terminó sexto, además de reconocer que el ‘Scudetto’ está «bastante» lejos.

«El año pasado no alcanzamos el resultado, pero no fue un campeonato equivocado. Muchas cosas las hicimos bien. Tenemos que mejorar en algunos momentos, tener siempre el mismo nivel de rendimiento y la misma calidad», afirmó Spalletti.

El técnico toscano reconoció que la lucha por el título liguero, una competición que el Juventus domina en el palmarés con 36 títulos, no está entre los objetivos: «Para hablar del ‘Scudetto’ estamos todavía bastante lejos».

«Estamos convencidos de que, si trabajamos de la manera correcta, podemos competir para llegar a la Liga de Campeones. Queremos competir absolutamente por los puestos altos de la clasificación, pero tenemos que ser buenos y no equivocarnos en el camino», indicó.

Spalleti, que lidera el banquillo en medio de una reestructuración en la cúpula directiva de la ‘Vecchia Signora’, insistió en la necesidad de reforzar la plantilla y advirtió de que el calendario condicionado por el Mundial puede dificultar la planificación de la temporada.

«Nuestra plantilla necesita ser reforzada y potenciada y, en algunas posiciones, completada. Todos lo sabemos», dijo, al agregar que «cuando empiece el campeonato habrá poco tiempo para trabajar», por lo que «sería importante tener a los jugadores lo antes posible».

El ex de Inter de Milan, Nápoles o de la selección italiana, entre otros, también asumió la responsabilidad de mejorar su propio trabajo al frente del equipo: «Tengo que entrenar mejor que en el pasado porque los buenos ejemplos se crean mostrando un comportamiento, no sólo con palabras».

«Hay un trabajo importante por hacer, pero estoy tranquilo porque se llevará a cabo. Todos estamos de acuerdo sobre la dirección que debemos seguir. Habrá dificultades, teniendo en cuenta la clasificación del año anterior y las exigencias del mercado en general. Pero veo a los directores muy implicados y los considero capaces de solucionar lo que necesitamos», concluyó.

El Juventus, que concluyó la pasada Serie A en sexta posición y fuera de Liga de Campeones, afronta una temporada en la que buscará recuperar competitividad tras una campaña muy irregular.

El club acometió una reestructuración en su cúpula directiva con la llegada de Giovanni Carnevali como consejero delegado y de Frederic Massara como director ejecutivo, en sustitución de Damien Comolli y François Modesto, respectivamente. EFE