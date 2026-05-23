SpaceX completa el duodécimo vuelo de prueba del Starship V3 tras un intento fallido

Austin (EE.UU.)- SpaceX completó este viernes el duodécimo vuelo de prueba de la nave Starship (V3) desde Starbase, en el sur de Texas, después de suspender un intento de despegue el día anterior por problemas técnicos, en una prueba clave para el programa con el que la compañía pretende desarrollar misiones a la Luna y Marte.

La etapa superior del cohete, la nave Starship, amerizó esta tarde en el océano Índico tras perder uno de sus seis motores. El lanzamiento de hoy marcó el primer vuelo de prueba de la nave este año y el debut de la nueva versión del cohete, el más grande y potente desarrollado hasta ahora por la empresa del magnate Elon Musk.

En este vuelo, Starship alcanzó el espacio, desplegó 20 satélites de prueba de Starlink y dos satélites actualizados con nueva tecnología, como estaba previsto, y posteriormente regresó a la Tierra.

Sin embargo, la nave no logró reencender uno de sus motores Raptor en el vacío del espacio, uno de los objetivos que SpaceX se había planteado para esta misión, según indicó durante la transmisión en vivo el portavoz de la compañía, Dan Huot.

Durante el despegue de este viernes, que se produjo después de un intento fallido la tarde anterior, el propulsor Super Heavy se separó minutos después del lanzamiento y aterrizó de manera no controlada en el Golfo de México.

Debut de la configuración V3

La misión supuso el debut de la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship y llegó días después de que SpaceX anunciara sus planes de vender acciones al público por primera vez.

La prueba de Starship tiene lugar, además, en un momento crítico para la carrera espacial civil. La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita la versión Block 3 de Starship para transportar astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

La misión tripulada a la Luna fue aplazada de finales de 2026 a mediados de 2027, en parte debido a los retrasos en el desarrollo del cohete.

SpaceX compite directamente con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su sistema Blue Moon como alternativa.

El historial reciente del programa ha sido irregular. El vuelo de prueba más reciente, realizado en marzo de 2025, terminó con la explosión del cohete apenas diez minutos después del despegue, lo que provocó interrupciones en el espacio aéreo sobre Florida y el Caribe.