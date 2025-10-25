“Soy un candidato serio y coherente”, dice Tito Asfura al afirmar que él no se declarará ganador a las 12 del mediodía

Tegucigalpa – Nasry Asfura, candidato presidencial por el Partido Nacional, consideró que es “irresponsable” que un candidato afirme que se declarará ganador de las elecciones a las 12 del mediodía del 30 de noviembre.

En ese contexto, dijo que él no se declarará ganador y afirmó que es un candidato serio y coherente.

“Yo no lo haría, hablar de esa manera, declararse ganador a las 12 del mediodía, eso es totalmente una irresponsabilidad, Tito Asfura es un candidato serio y coherente con lo que piensa y con lo que dice”.

Entre otros temas habló también de la transmisión de resultados de los que dijo es una obligatoriedad que exista una representación de los 18 departamentos.

“La transmisión del TREP es obligatoria y necesaria, pero no solo es el funcionamiento; sino que haya una representatividad de los 18 departamentos de por lo menos un 30% para tener una idea clara de la posible tendencia”, acotó.

El candidato presidencial también mostró su apoyo a la postura de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

En ese contexto anunció que si es necesario ir a las calles se irá a las calles a defender la democracia. PD