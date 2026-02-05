“Soy inocente, no tengo temor, no debo nada”: Isis Cuéllar

Tegucigalpa- La diputada Isis Cuéllar se presentó esta mañana al Poder Judicial a la audiencia de imputado por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en donde dijo que “soy inocente, no tengo temor, no debo nada, probare con documentos”.

Al llegar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los periodistas que cubren la fuente abordaron a la diputada quien dijo que se está presentando voluntariamente ante la justicia porque “no soy una corrupta, no soy protegida de nadie”.

Sostuvo al ser consultada sobre las declaraciones del exministro de Sedesol, Carlos Cardona, respondió que “lo que tengo que decir lo diré en los juzgados”.

“Toda la documentación será presentada ante el juez, cada peso esta justificado, que llamen a toda la gente que tengan que llamar, yo soy inocente, no soy corrupta, no me he quedado con dinero que no es mío”, afirmó.

Reiteró que no tiene temor y que cree en la justicia hondureña.

En sus escuetas declaraciones la legisladora apuntó “los bendigo a todos, principalmente a la población de Copán que con su voto me favoreció nuevamente en el Congreso Nacional”. IR