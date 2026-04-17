Sospechoso en asesinato de mujer en Tocoa, señala que tras amenazas tuvo que entregarla

Tegucigalpa – Un hombre sospechoso por su presunta implicación en el asesinato de Katerin Mejía Argueta, tiktokermejor conocida como ‘Katy Mazorca‘, sostuvo que él estuvo en su todo momento con la víctima y miro quienes le quitaron la vida.

La joven fue privada de su libertad la noche del miércoles 15 de abril y fue hallada sin vida la mañana de este jueves, presentando signos de tortura.

Hasta la tarde de este día, la Policía Nacional había capturado a tres sospechosos: dos mujeres y un hombre.

La tiktoker “Katy Mazorca” fue hallada sin vida la mañana de este jueves en una zona solitaria en el municipio de Tocoa, en Colón.

Al respecto, el detenido, de quien se desconoce su identidad, aseguró que supuestamente tenía una relación sentimental con la creadora de contenido.

Además, aunque negó haber sido quien le quitó la vida a Katerin, confirmó que ‘también estuvo involucrado’ porque «lo obligaron a hacer cosas que no quería» (entregarla) a través de supuestas amenazas.

«A mí me obligaron porque, bueno, yo tenía una relación a escondidas con la muchacha, con la víctima, con Katy Mazorca, entonces ellos me interceptaron y me dijeron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo, entonces no tuve de otra», aseveró al medio de comunicación local Televisión de Tocoa, donde añadió que supuestamente fue privado de su libertad con ella.

El sospechoso aseguró que tres personas habrían planeado el asesinato de Katerin Mejía Argueta: supuestamente, según indicó, Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa.

«El asesinato de la joven viene por la muerte del barbero, el esposo de Abigail, un barbero que mataron no hace mucho. Supuestamente mi pareja (la tiktoker) fue quien lo mandó a matar y por eso le vino la muerte a ella», narró.

De momento, la Policía no ha confirmado el nombre de los presuntos involucrados ni ha confirmado si ellos habrían participado.

Las autoridades sólo adelantaron que el móvil del crimen habría sido una supuesta venganza planificada, aunque no brindaron más información. IR