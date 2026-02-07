Sorpresa y preocupación por sargazo en playas en Roatán

Tegucigalpa – Sorpresa entre los turistas y preocupación entre las autoridades y empresarios turísticos por la presencia de toneladas de sargazo en las playas de Roatán.

– Este fenómeno ocurre de forma frecuente, por lo que los habitantes unen esfuerzos para limpiar las aguas retirando las macroalgas.

La playa de West Bay es de las afectadas por la aparición repentina del sargazo.

El sargazo es un género de macroalgas pardas que flotan en la superficie del océano mediante vesículas llenas de gas.

El aumento de la temperatura del mar por el cambio climático y el exceso de nutrientes provenientes de fertilizantes provoca el acelerado crecimiento del sargazo.

En el caso de Honduras se cree que los frentes fríos que han afectado al territorio nacional en las últimas semanas provocaron que este sargazo llegara desde otros sectores.

En las playas de Roatán se prevé la presencia de sargazo para los meses de marzo y abril así como en agosto y septiembre, pero en menor cantidad que la que hoy se presentó en West Bay.

Las autoridades municipales y empresariales ya iniciaron reuniones para emplear un plan de limpieza masiva.

No obstante, hoy y quizás por los próximos días no se pueden realizar actividades turísticas ya que el sargazo cubre toda la playa. (RO)