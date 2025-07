Sorprende a Sánchez que el cardenal siga celebrando homilías, “avaló el golpe de Estado, representa a conservadores”, dispara

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez se mostró sorprendido que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez siga oficiando homilías pese a estar retirado. Él avaló el golpe de Estado de 2009, cuestionó el funcionario y aseveró que el prelado representa a los conservadores de Honduras.

– Cuando se le preguntó por el recrudecimiento de la violencia, respondió “hay mucha gente que extraña a Juan Orlando (Hernández), eso es lo que sucede”.

– Consultado por el narcovideo de Carlos Zelaya, alegó: “Quiero decirle que hay otros videos de otros partidos”.

– Se jactó de ser honesto y no pagar ‘machaca’ y advirtió que donde se para tienen que respetarlo.

Consultado por periodistas sobre las declaraciones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien en su homilía dominical expresó que muchas cosas no funcionan en Honduras y citó que muchos se atreven a decir que vamos bien, en alusión a la frase que constantemente usa el ministro de Seguridad.

[LEER] Sin medicinas ni hospitales, con escuelas malas y nos dicen vamos bien, reprocha cardenal

Respondió que “hay muchos sectores inconformes por lo que estamos haciendo, tengo entendido que el cardenal (Óscar Andrés Rodríguez) está retirado, pero al parecer siempre sigue brindando homilías, se sigue involucrando en la situación política del país, él avaló el golpe de Estado en 2009, él tiene una postura, es un representante de la clase conservadora”.

Consultado sobre el desbordamiento de la violencia en Honduras, refirió: “Bueno, hay mucha gente que extraña a Juan Orlando (Hernández), eso es lo que sucede. Fue alguien que estableció los cimientos del narcoestado y eso no lo podemos olvidar. Es cierto que hay una problemática de criminalidad, pero vamos avanzando en ella”.

Justificó que como titular de Seguridad no invierte en renglones como se hacía antes por parte del cuerpo policial.

Se molesta por pregunta de narcovideo

Preguntado por el narcovideo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, el ministro de Seguridad expresó que hay entes encargados para ello como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, luego evadió y citó: “quiero decirle que hay otros videos de otros partidos”.

A la consulta sobre la ausencia de los Black Mamba y otros vehículos especializados de la Policía por las calles donde pulula la violencia, Sánchez mandó al periodista a salir más para que los vea.

Visiblemente alterado por las preguntas de la prensa, estalló cuando se le preguntó por el equipo de fútbol de la primera división que es propiedad de la Policía Nacional. “Como soy un oficial decente y profesional, conozco la ley y donde me paro me van a respetar porque no soy traquetero, no pago dinero, no pago machaca, no robo dinero, ni robo el presupuesto. Eso incomoda, molesta, cada éxito que tenemos molesta a mucha gente, pues le tengo una mala noticia se van a seguir molestando porque vamos a seguir obteniendo buenos resultados”, manifestó.

El funcionario Sánchez se incomodó con las preguntas de la prensa.

Masacres y muertes de mujeres

Reconoció que el tema de las masacres es un tema pendiente de la Policía Nacional, al tiempo que mencionó se convocará a la prensa para explicarles cuáles han sido resueltas y cuáles no. “Tenemos seis o siete muertes múltiples más que el año pasado, en el indicador de muertes violentas de mujeres hay una igualdad que el año pasado, aun así con esos datos tenemos una reducción del 18 % de los índices violentos”, alardeó.

Sobre el asesinato de dos empleados de una empresa de cable a manos de miembros de la Pandilla 18, el ministro Sánchez dijo que el caso está muy avanzado y no quiso brindar mayores detalles del hecho criminal.

El funcionario sí se atrevió a hablar hasta de las deportaciones de hondureños desde EEUU, al referir que este año son menores en comparación con otros años. JS