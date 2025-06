Sorprende a edil de San Francisco de Becerra que agentes contra el narcotráfico allanen municipalidad

Tegucigalpa – El alcalde de San Francisco de Becerra en Olancho, Rubén Armando López dijo estar sorprendido por las acciones del Ministerio Público en las oficinas de ese término municipal.

El edil nacionalista que ha comandado la comuna en los tres últimos periodos municipales, dijo que “es algo sorprendente porque nuestro municipio es seguro y con índices delictivos muy bajos, somos de los municipios más seguros del departamento de Olancho”.

Lamentó que se estén perdiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos y ahora para denigrar la imagen de alguien simplemente basta con la orden de un fiscal o de la propia Policía Militar para llegar a ejercer las acciones que este día se llevaron a cabo en esa municipalidad.

[LEER] Agentes de la DLCN realizan allanamiento en alcaldía de San Francisco de Becerra, Olancho

El edil López expresó su preocupación y dijo estar en toda la disposición de colaborar con las autoridades para lo que requieran. Aseguró que sus declaraciones juradas las he hecho en tiempo y forma, al igual que la municipalidad que rectora ha ejecutado debidamente el presupuesto en los últimos 11 años que él ha estado enfrente del término municipal donde residen unos 13 mil habitantes.

Narró que los agentes de la Fiscalía decomisaron los aparatos móviles de varios empleados municipales, al tiempo que reiteró no se explica los motivos por los que detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico están presentes en los allanamientos de las oficinas municipales.

Descartó allanamientos en sus propiedades y otros bienes que su propiedad.

“Suponemos que es algo propio de las actividades de la municipalidad. Nunca he sido involucrado en actividades ilícitas, mucho menos detenido por alguna falta. Soy una persona humilde, criado en mi pueblo, estoy envejeciendo y ahí pienso morir, todos me conocen, he sido alcalde por tres periodos y voy por la reelección en el Partido Nacional”, externó el edil.

El alcalde López se encuentra en Roatán, Islas de la Bahía, donde participa en la XXXIV Asamblea Nacional de Municipios de Honduras (Amhon). JS