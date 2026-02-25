Sorloth y un triplete de 11 millones de euros

Madrid – La confianza que siente actualmente Alexander Sorloth, cada vez más importante en el esquema del Atlético de Madrid, es la clave para la versión más incontestable del delantero en el club rojiblanco, con diez goles en 2026 y autor del triplete que impulsó a su equipo a octavos de final de la Liga de Campeones, con un premio para la entidad de once millones de euros.

Es la cantidad estipulada por la UEFA por disputar esa ronda, donde aguardan los ingleses Liverpool o Tottenham, dependiendo del resultado del sorteo que se celebrará este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon. El siguiente desafío del ariete, que quiere más en el torneo europeo, como todo su equipo. El objetivo es lo máximo.

Sorloth se siente poderoso. En este 2026, en las cinco grandes ligas europeas, entre todas las competiciones, solo él y Harry Kane, con trece tantos para el Bayern Múnich, han alcanzado los dos dígitos. Muy descriptivo del momento del ‘9’ del conjunto rojiblanco.

El goleador inglés, con sus impresionantes cifras con el club bávaro, es el único que supera a Sorloth, que ya es también el máximo anotador de su equipo en esta campaña, con quince goles, por delante de los trece de Julián Álvarez y de los doce de Antoine Griezmann, después del triplete que le hizo al Brujas.

Kylian Mbappé ha logrado nueve goles en nueve partidos en 2026 con el Real Madrid y su compañero Vinicius lleva siete a lo largo de doce choques en el nuevo año, mientras que, en el Barcelona, son seis goles de Lamine Yamal y Raphinha desde la vuelta de la competición tras las vacaciones navideñas. Ferran Torres suma tres en 2026, aunque sus números totales son 16.

De los 13 goles en esta campaña de Gorka Guruzeta con el Athletic Club, nueve son en 2026. Mikel Oyarzabal ha aportado seis a la Real Sociedad en la reacción desde la llegada de Pellegrino Matarazzo. Vedaq Muriqi, con el Mallorca, ha sumado siete, todos en la competición liguera. Ante Budimir, con Osasuna, seis.

En Inglaterra, por ejemplo, Viktor Gyokeres ha firmado ocho goles en este 2026, uno más que Joao Pedro (Chelsea) y Anthony Gordon (Newcastle) y dos más que Benjamin Sesko (Manchester United) o Igor Thiago (Brentford).

Erling Haaland, atacante del Manchester City, sólo ha marcado cuatro de sus 29 dianas de este curso desde el cambio de año. Su compañero Antoine Semenyo sumó seis, tras su fichaje invernal.

Son diez goles en catorce partidos de Sorloth. Antes de los tres al equipo belga, el ‘9’ del Atlético también anotó dos veces al Espanyol, en el triunfo del pasado sábado por 4-2, y una al Bodo/Glimt, al Mallorca, al Alavés, al Real Madrid y a la Real Sociedad. No batió la portería rival ante el Brujas en la ida, el Rayo, el Barcelona, el Betis, el Levante, el Galatasaray y el Deportivo de La Coruña.

De los diez partidos que ha jugado de titular en 2026 en el esquema de Diego Simeone, Sorloth marcó en siete. Sólo se quedó sin hacerlo en tres, incluido el 0-0 con el Levante que debió dejar el campo por un fuerte golpe en el rostro que obligó a su traslado al hospital cuando sólo se habían disputado 27 minutos en el Ciudad de Valencia. El Atlético ha marcado 29 goles en total en 2026.

“Álex tiene todo lo que no tiene ninguno de los jugadores que tenemos cuando está bien, está participativo, como estuvo en el partido (de ida) del Brujas, que por eso jugó este martes. Volvió a estar a ese nivel que necesitamos. Ojalá que pueda mantener esa regularidad porque es un jugador muy importante para nosotros”, destacó el argentino Diego Simeone, su entrenador.

El técnico suele hablar con el atacante de forma específica. Ya lo hizo la pasada temporada y también lo ha hecho en los últimos tiempos para activarlo hasta el nivel de ahora, no sólo por sus goles, sino por sus presiones, su actividad, sus desmarques al espacio y su implicación en todo. “Es un poco para la motivación, para trabajar fuerte y me gusta hablar con él, porque él tiene buenas palabras”, repasó el ‘9’.

Este martes, cuando su equipo más lo necesitaba, Sorloth abrió el marcador. Se inventó un gol en el minuto 23, en un saque largo de Jan Oblak, para el 1-0. Todo estaba ideado antes. “Gracias a mis compañeros por los pases. El pase de Jan (Oblak) es perfecto. Hablé con él antes del partido y teníamos un plan. Y el plan salió perfecto”, confirmó el atacante.

Después, en el 76 aprovechó un centro de Ademola Lookman, tras una pared con Griezmann, para lograr el 3-1 y en el 86 remachó un envío de Matteo Ruggeri desde la izquierda. Su tercer encuentro con tres o más goles en año y medio en el club. Ya lo hizo en el 0-4 al Girona y fue más allá aún en el 4-0 a la Real Sociedad, cuando monopolizó los cuatro goles. Los dos duelos se remontan al pasado mes de mayo.

“Tengo mucha confianza ahora, tengo hambre y espero seguir así. Queremos ganar todos los partidos. (…) La confianza es clave. Todos los partidos que entro tengo mucha confianza para marcar goles”, explicó el ariete noruego, nada efusivo en sus celebraciones: “Yo me alegro mucho pero soy noruego y no tengo muchas emociones; lo siento”. JS