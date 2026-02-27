Sopa de Caracol conquista el mundo al ritmo del violonchelo del famoso Hauser

Tegucigalpa – El talentoso violonchelista croata Stjepan Hauser, conocido artísticamente como Hauser, sorprendió y emocionó al público internacional al interpretar el emblemático tema hondureño “Sopa de Caracol”, con lo que demostró que no hay fronteras para la música y que los ritmos catrachos pueden resonar en cualquier rincón del planeta.

Con su característico estilo apasionado y una energía arrolladora sobre el escenario, Hauser logró fusionar la esencia alegre y contagiosa de este clásico hondureño con la potencia expresiva del violonchelo. El resultado fue una versión vibrante que puso a bailar a miles y despertó el orgullo de los hondureños dentro y fuera del país.

https://www.instagram.com/reels/DVOmOJBjByt

Reconocido mundialmente por combinar la música clásica con pop, rock y ritmos latinos, Hauser se ha destacado por llevar el violonchelo más allá de los escenarios tradicionales. Se conoce que a lo largo de su carrera ha explorado repertorios que van desde Lady Gaga hasta Piotr Ilich Chaikovski, y desde Shakira hasta Dmitri Shostakovich, demostrando una versatilidad artística que rompe esquemas.

Fiel a su visión de crear una nueva experiencia musical con raíces en las tradiciones clásicas, pero abierta a los sonidos contemporáneos, Hauser ha llevado su espectáculo a estadios de todo el mundo, desafiando las convenciones de la industria musical establecida.

La interpretación de “Sopa de Caracol” no solo fue un homenaje a la cultura hondureña, sino también una poderosa muestra de cómo la identidad musical de un país puede viajar, transformarse y emocionar audiencias globales y una muestra más de que la música se convierte en un idioma universal. LB