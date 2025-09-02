Soñemos con personas y grupos que en tiempos de campañas políticas brillen por su ética: Padre Melo

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo, señaló hoy que podemos soñar con personas y grupos que en tiempos de campaña política brillen por su ética.

Lo anterior en referencia al inicio de la campaña política en Honduras este 01 de septiembre.

Soñemos con personas y grupos que en tiempos de campañas políticas brillen por su ética, su respeto a la Constitución, sus propuestas transformadoras, su capacidad de escucha a las diversas voces y su testimonio coherente de vida — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) September 2, 2025

“Soñemos con personas y grupos que en tiempos de campañas políticas brillen por su ética, su respeto a la Constitución, sus propuestas transformadoras, su capacidad de escucha a las diversas voces y su testimonio coherente de vida”, escribió el sacerdote.

Este 01 de septiembre inició oficialmente la propaganda política en Honduras, pero hasta ahora totalmente ausente de propuestas y enfocada al ataque de los rivales.

Con las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, donde se elegirá al nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y representantes locales, la campaña parece inclinarse más hacia los enfrentamientos personales que por planes de gobierno viables.

Al igual que el sacerdote diversos sectores se han unido a la solicitud de una campaña política sin ataques y con propuesta. (RO)