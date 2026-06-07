Florentino Pérez, reelegido presidente del Real Madrid

Madrid.– Florentino Pérez, fue reelegido presidente del Real Madrid este domingo en una larga jornada electoral.

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Sondeos dan ventaja a Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid

Tegucigalpa/Madrid– Los sondeos realizados tras la jornada electoral del Real Madrid apuntan a una nueva victoria de Florentino Pérez frente a su rival, Enrique Riquelme, en los comicios celebrados este domingo para definir la presidencia del club blanco.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, Pérez revalidaría el cargo que ocupa desde hace más de una década, aunque Riquelme habría obtenido un respaldo superior al previsto, acercándose al 30 % de los votos.

El escrutinio sufrió retrasos luego de que se impugnaran cerca de 1,000 votos por correo, de un total de 4,000, debido a supuestos defectos de forma. Según reportes preliminares, todos esos sufragios favorecían a Florentino Pérez.

La jornada registró una participación histórica en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde miles de socios acudieron a votar en las primeras elecciones presidenciales del club en dos décadas.

El resultado oficial se conocerá una vez concluya el recuento total de votos. AD