“Son voces agoreras las que andan con el discurso de la ley de Justicia Tributaria”: Armando Urtecho

Tegucigalpa– El Secretario Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho señaló que son voces agoreras las que andan con el discurso de la ley de Justicia Tributaria.

“El año pasado dijeron que nos iban a poner en la lista negra, en la lista gris, en la lista roja, en la verde, en la morada, en todas las listas, aquí anda una señora que se anda informando sobre el pacto El Max, mañana la vamos a recibir y entregar la posición oficial del sector privado”, indicó.

Agregó que las amenazas siempre se van a realizar, “es mejor que digan el pueblo hondureño se va sentir satisfecho porque se verá beneficiado con esta ley, pero no hay por dónde, no lo pueden decir, díganle la verdad al pueblo, dejen de amenazar”.

Aseguró que la población tiene el 30 de noviembre para pasar factura.

“El dinero lo tienen para aprobar los presupuestos al CNE y a la Unidad de Política Limpia, pero no lo hacen porque andan buscando otras cosas”, apuntó. IR