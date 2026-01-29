“Son unos inhumanos, depravados y enfermos”: Cossette acusa a difamadores de husmear datos de su hija

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, envió un mensaje a quienes vuelven a poner en la palestra pública el tema de la paternidad de su hija, subrayándoles que después “no vengan a hacerse las víctimas”.

“¿Qué hacen buscando datos de niñas?, dos menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar, como si fuera delito que haya dos niñas que son hermanitas”, escribió.

Sobre los ataques premeditados que buscan desacreditar por parte de la oposición, López sentenció que “cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron… porque lo único que les interesa es hacer daño”.

Advirtió que “cuándo los lleve a la Fiscalía de la Niñez y a todas las instancias, no vengan a hacerse las víctimas. Son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia”, apuntó. IR