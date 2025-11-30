“Son tramposos”, dice migrante tras conocer que le toca votar en Texas en vez de Los Ángeles

Tegucigalpa – Un migrante hondureño denunció que su enrolamiento y el reclamo de su identidad la realizó en Los Ángeles, pero le toca ejercer el sufragio en Texas, en Estados Unidos.

– Las denuncias de los migrantes siguen registrándose a escasos minutos que empiecen las votaciones en Honduras.

El migrante se comunicó con Proceso Digital y Departamento 19 para denunciar que no podrá ejercer el sufragio porque tendría que trasladarse hasta Texas y él reside en Los Ángeles.

“Son tramposos, hacen esto porque saben que los migrantes íbamos a salir a votar, pero con esta artimaña lograron su objetivo que no votemos”, señaló.

Agregó que revisando donde le tocaba votar en el link que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), de consulta sale que votaría en Texas.

“Yo hice mi enrolamiento en Los Ángeles, reclamé mi identidad en Los Ángeles y aparece que me toca votar en Texas, son cuatro horas en avión, no se puede ir a votar”, señaló molestó.

En Estados Unidos están habilitadas 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV), en 12 estados.

En cada JRV habrá mil 200 votos por lo que las autoridades del CNE enviaron solo 18 mil papeletas presidenciales.

En los EEUU están habilitados casi 400 mil hondureños para ejercer el sufragio. IR