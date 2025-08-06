Son Heung-min se despide del Tottenham y ficha por Los Angeles

Redacción deportes – El delantero surcoreano Son Heung-min se despidió este miércoles del Tottenham para fichar por Los Angeles después de una icónica carrera de 10 temporadas con el club inglés.

El surcoreano de 33 años, uno de los jugadores asiáticos más talentosos se une al LAFC después de vestir durante 10 años la camiseta del Tottenham en la Premier League inglesa, donde marcó 173 goles en todas las competiciones, registró 101 asistencias y se convirtió en el primer jugador asiático en ganar la Bota de Oro de la Premier League en 2021-22.

El excapitán de los Spurs se despidió con una publicación en su cuenta de instagram en la que recordó su llegada al norte de Londres y como la afición creyó en él y le apoyó en los buenos y en los malos momentos.

«Ha llegado el momento de decir adiós al Tottenham Hotspur. Mi hogar durante la última década», empezó escribiendo Son sobre su llegada en 2015 al norte de Londres y aseguró que los aficionados le acogieron con los brazos abiertos, creyeron en él y le apoyaron en los buenos y en los malos momentos. «Y ahora, diez años después, el norte de Londres estará para siempre en mi corazón», expresó el extremo.

«Mi debut fue algo especial, el premio Puskas fue genial, ganar la Bota de Oro fue un honor, pero convertirnos en campeones de Europa en Bilbao… eso fue para toda la vida. Compartiremos esa noche, ese momento y ese trofeo por el resto de nuestras vidas», acentuó Son sobre todos los momentos vividos en el club londinense.

«Gracias por vuestro amor, vuestro apoyo y vuestra confianza en mí durante la última década. A todos los del club, al presidente, a mis entrenadores y a todos los que han estado a mi lado cada día en los entrenamientos, en la cantina, viajando, jugando, sufriendo, recuperándome, ganando… Gracias» concluyó el nuevo fichaje de LAFC. EFE