Somos socialistas y lo seguiremos siendo a pesar de las amenazas de quien sea: Gerardo Torres a EEUU

Tegucigalpa – El vicecanciller de la República, Gerardo Torres Zelaya arremetió este martes contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a quien acusó de meterse “irrespetuosamente en nuestras elecciones” y de liberar “al peor criminal de nuestra historia”.

En un videomensaje donde aparece en su despacho en la Cancillería hondureña, afirmó que “Estados Unidos además de entrometerse en nuestras elecciones y faltarnos absolutamente, hoy a liberado al peor delincuente de la historia de Centroamérica y de la historia de Honduras”, dijo en referencia a la liberación del exgobernante en Estados Unidos, Donald Trump.

(Leer) Nasralla y Asfura en cerrada lucha por la presidencia, según actualización de este martes

Torres Zelaya dijo que el gobierno estadounidense ha realizado dichas acciones “únicamente para ponerle un freno a una propuesta política que sólo busca es justicia, y para ponerle un freno a una propuesta política que busca democratizar la economía. “Por querer que los hondureños salgan todos de la pobreza”.

El funcionario llama a la unidad en Libre y agregó que más allá de las diferencias ideológicas debemos unirnos para evitar que el plan de regresarnos al Narco Estado sea exitoso”, mientras que a Rixi Moncada, Trump la trata como a una enemiga y a los hondureños, sin ningún tipo de respeto. “Somos socialistas y lo seguiremos siendo a pesar de las amenazas de quien sea”.

Insistió en que “hoy Estados Unidos, que ya se metió irrespetuosamente en nuestras” a pesar de que esa no es la actitud de un amigo o de un socio principal, “como les encanta andar repitiendo”.

El viceministro finalizó haciendo un llamado a los militantes de Libertad y Refundación (Libre) a trabajar conjuntamente y traer nuevamente dignidad a nuestro país. VC