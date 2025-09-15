“Somos resistencia” recuerda presidenta Xiomara Castro en el 204 aniversario de independencia patria

Tegucigalpa – En el marco del 204 aniversario de independencia patria, la presidenta Xiomara Castro emitió su primer mensaje este 15 de septiembre en su red social X . Desde Casa Presidencial, la mandataria resaltó que la soberanía hondureña no se limita a una fecha conmemorativa, sino que se forja y se defiende cada día.

“La independencia de Honduras se defiende cada día con dignidad y coraje. Como Lempira, como Morazán y como las y los trabajadores de la huelga del 54, el pueblo nunca se arrodilló ni se arrodillará ante nadie”, expresó Castro en su mensaje oficial por el Día de la Patria.

La presidenta insistió en que la lucha histórica de los pueblos indígenas, los próceres independentistas y los obreros que marcaron la historia social del país son la base del presente proceso político. “Somos resistencia, somos cambio y estamos refundando la patria”, enfatizó, destacando el papel de la ciudadanía en lo que llamó la refundación nacional.

Con su mensaje, la mandataria buscó vincular el sentimiento patriótico con la actual gestión de gobierno, subrayando que la refundación de su gobierno.LB