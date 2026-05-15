Someten a una angioplastia a la reina Margarita de Dinamarca, que se recupera «bien»

Copenhague – La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido sometida a una angioplastia tras ser ingresada la víspera de urgencia por una angina de pecho, informó este viernes la Casa Real danesa, que destacó que se recupera «bien».

«A su majestad la reina Margarita, que había sido ingresada el jueves en el Hospital del Reino (Copenhague), se le ha practicado una angioplastia con balón de una arteria coronaria», señaló esta institución en un comunicado.

La Casa Real danesa añadió que la reina, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, permanecerá ingresada unos días.

«Su majestad está teniendo una buena recuperación», señaló el comunicado.

Margarita mantiene el título de reina desde su abdicación y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era «de por vida», apeló entonces a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su retirada. EFE