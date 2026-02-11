spot_img
Solución a crisis de la ENEE es la privatización, no hay otro camino, según experto

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El experto en temas energéticos, Kevin Rodríguez, afirmó que la solución a la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es la privatización.

“Después de ya tener 10 años y medio de experiencia en este sector… podría concluir que no hay otro camino”, sostuvo, el experto energético.

Expuso que se han probado distintas fórmulas a lo largo de los años, pero todas sin resultados.

Rodríguez razonó que “el camino para la ENEE, es privatizar”.

Argumentó que un modelo privado reduciría el robo de energía y las pérdidas. También planteó que los fondos de pensiones podrían participar como accionistas mayoritarios.

A renglón seguido acotó que el modelo actual favorece pérdidas y discrecionalidad.

Afirmó que con un esquema privado “ya no escucha usted de contratos directos de emergencia”. (RO)

