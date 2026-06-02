Sólo una fémina permanece ingresada en el Hospital Escuela producto del accidente ocurrido en Villa Nueva

Tegucigalpa– Sólo una fémina de las 11 personas que fueron ingresadas al Hospital Escuela luego que una volqueta impactará brutalmente contra varios negocios en la colonia Villa Nueva de la capital, recibe asistencia médica en ese centro hospitalario.

Se trata de Cecilia Gabriela Rodríguez de 31 años, quien ha ocupado intervenciones quirúrgicas y permanecerá en el centro hospitalario durante 48 horas más.

Según se informó durante la noche y madrugada de este martes fueron dadas de alta las otras 10 personas que resultaron heridas.

En este hecho, ocho personas perdieron la vida.

Este martes, en la colonia Villa Nueva los vecinos velan los restos mortales de las víctimas en medio del dolor y la consternación. IR