“Sólo tres partidos compiten”: Diputado Rivera descarta segunda vuelta en reformas electorales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, consideró difícil que prospere una reforma para instaurar la segunda vuelta electoral, al argumentar que el sistema político hondureño difiere del de otros países porque únicamente tres partidos tienen posibilidades reales de competir.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, durante una entrevista televisiva con el programa de debates 30/30, comparó el sistema hondureño con el de países como Perú y Colombia, donde la segunda vuelta se desarrolla entre dos candidatos tras una primera ronda con numerosos partidos políticos.

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«Mucha gente dice: miren Perú, miren Colombia. En Perú y en Colombia participan cualquier cantidad de partidos políticos, 10 o 12 partidos; eliminan 10 y quedan dos. Aquí en Honduras participan tres partidos políticos», expresó Rivera Callejas.

El diputado señaló que la Comisión analizará las ventajas y desventajas de la propuesta, aunque reconoció que ve complicado que logre avanzar en el Congreso Nacional.

En relación con otra de las reformas planteadas al sistema electoral, Rivera manifestó que la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no debe ser total, sino mediante un modelo mixto.

«La ciudadanización de las mesas no puede ser total, tiene que ser un híbrido. Tiene que haber representantes de los partidos políticos y el secretario y el escrutador sí deben ser de la academia, de las iglesias o jóvenes que el CNE prepare», indicó.

Finalmente, sostuvo que el principal foco de problemas durante los comicios es funcionamiento de las mesas electorales, por lo que consideró que cualquier reforma debe concentrarse en fortalecer ese nivel del sistema. AD