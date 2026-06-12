[ec id="2"]

Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios
spot_imgspot_img

«Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones. No estoy aquí para ser el mejor jugador del torneo, estoy aquí para hacer que Brasil gane”.

Compartir esta noticia:

Vinícius Júnior • Delantero de Brasil

spot_img

+ noticias

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img