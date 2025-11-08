Frase del día“Solo porque el MP diga que una sentencia es ilegal porque se le ocurra, mañana vamos a encontrar con que van a procesar a jueces y magistrados. Primero la sentencia debe ser declarada ilegal, de lo contrario estamos por muy mal camino”.Por: Proceso Digital8 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Edmundo Orellana Mercado | Exfiscal general de la república Noticias recientes00:00:49 Resumen de NoticiasResumen de noticias matutino, Martes 11 de Noviembre de 2025 NacionalesViviendas inundadas en Chamelecón, San Pedro Sula y en Omoa NacionalesAnuncian cierre temporal del bulevar FFAA el 13 de noviembre PolíticaCandidatos opositores firmarán documento en defensa del voto en las urnas EconomíaDemanda de dólares se ha reducido un 70 %, señala Fosdeh