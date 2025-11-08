spot_imgspot_img
Frase del día

“Solo porque el MP diga que una sentencia es ilegal porque se le ocurra, mañana vamos a encontrar con que van a procesar a jueces y magistrados. Primero la sentencia debe ser declarada ilegal, de lo contrario estamos por muy mal camino”.

Por: Proceso Digital

Edmundo Orellana Mercado | Exfiscal general de la república

