Solo 1,520 de 7,300 cámaras del 911 dejaron operativas: presidente Asfura



Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó este jueves que únicamente 1,520 de las 7,300 cámaras instaladas por el Sistema Nacional de Emergencias 911 se encuentran en funcionamiento.

Asfura adelantó que el Gobierno planea reforzar la plataforma con nuevas cámaras equipadas con reconocimiento facial, tecnología que —según dijo— ha permanecido descontinuada durante los últimos años.

El mandatario explicó que el fortalecimiento del 911 forma parte del plan de seguridad que se implementará una vez se aprueben reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. “Ustedes han sido testigos de los cambios que se buscan implementar ahí”, señaló.

Como parte de la reestructuración institucional, afirmó que sólo permanecerá el personal capaz de cumplir con las asignaciones, dejando fuera al personal supernumerario encontrado al asumir la administración.

Asfura añadió que las decisiones en materia de seguridad se están evaluando de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de responder a las necesidades actuales frente al incremento de hechos delictivos.

“Estas políticas van de la mano con las leyes, la revisión del Código Penal para endurecer penas y tener eficacia en los resultados. Por eso se debe reforzar el 911”, apuntó.

Las denuncias sobre la infiltración del crimen en el 911 han sido reiteradas y constituyen una amenaza a la seguridad ciudadana de los hondureños, han afirmado expertos en la temática que han observado el deterioro del sistema durante la gestión de Xiomara Castro. (IR)