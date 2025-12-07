“Solo Libre puede estar interesado en la nulidad de las elecciones porque son los grandes perdedores”: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, dijo a través de sus redes sociales que “solo Libre puede estar interesado en la nulidad de toda la elección del 30 de noviembre, Xiomara Castro, Rixi Moncada, Manuel Zelaya; ellos, la cúpula son los grandes perdedores, porque buscan la destrucción de la democracia y quedarse más tiempo en el poder”.

Señaló que los perversos politiqueros que hasta con extranjeros a sueldo andan difundiendo falsos rumores sobre la votación o conducta del Partido Liberal y Salvador Nasralla un hombre cuyo pecado más grande es ser honesto y sus demás líderes.

A esos politiqueros les digo: reflexionen, y sean más inteligentes, porque ustedes también son parte del problema que sufre la nación y lo saben. Lo que están demostrando con sus actos es que no han rectificado, manifestó.

Asimismo, al noble pueblo hondureño le digo: Lo que necesitamos para un nuevo comienzo es que se respete la voluntad soberana expresada en las urnas.

Agregó que, por ello, y con altura debemos esperar el resultado de los escrutinios especiales, los procesos impugnatorios que se presenten por cada irregularidad que sea descubierta e impugnada en presencia de las misiones de OEA y la Unión Europea.

“Serán las misiones nacionales y extranjeras las que les darán finalmente certidumbre al resultado, pues parece que algunos politiqueros no han aprendido a someterse a la voluntad del pueblo”, señaló.

Entre tanto, los diputados mostremos civismo y compromiso con Honduras y vayamos al CN a aprobar las profundas reformas electorales indispensables para evitar se repita esta incertidumbre como la que vivimos, porque es inaceptable que a 6 días después de las elecciones no sabemos el resultado definitivo, sostuvo.

"En el PLH somos demócratas y diferentes, porque sabemos que nuestra responsabilidad es mantener la democracia", apuntó.