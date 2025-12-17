“Sólo falta que le metan fuego” a las instalaciones del CNE en INFOP: Cossette López

Tegucigalpa – “Sólo falta que le metan fuego” a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en el INFOP, acusó este miércoles la consejera del máximo organismo electoral Cossette López sobre la situación de absoluta inseguridad que impera en esa sede que sirve como centro Logístico Electoral (CLE).

La consejera López indicó que se “encuentra sumamente preocupada, porque la situación es más grave de lo que se ve” y acusó a miembros de los partidos Liberal y Libre de haber secuestrado las instalaciones, ya que son quienes registran y deciden quienes ingresan al interior de las instalaciones del CNE en el INFOP, sin ser empleados del organismo electoral.

López intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro, donde denunció que incluso candidatos a diputados forman parte de las personas que participan en los desórdenes, indicando que tiene sus fotos y todo está registrado en videos.

La consejera López dijo que lo que “está sucediendo es inaceptable”, indicando que se llegó al 30 de noviembre y el pueblo acudió a las urnas “nosotros no podemos ser objeto de presiones ilícitas, lo prohíbe directamente los principios de la ley electoral y lo que está sucediendo son presiones ilícitas”.

La integrante del CNE indicó que tienen un margen en sus funciones y un “limite en nuestras atribuciones y deberes que cumplir”, detallando que más del 80 % de los resultados que están reflejadas en el sistema de divulgación son producto de las juntas receptoras de votos, detallando que el Consejo Nacional Electoral “nunca cuenta votos con sus empleados o por sí mismo”.

López denunció que quieren imponerles “ciertas acciones al margen de la ley y eso es querer básicamente ponernos en mayor vulnerabilidad, si nos han querido perseguir con el Ministerio Público sin cometer un solo delito que pasaría si los estuviéramos cometiendo, para que quieren presionarnos a cometer ilícitos, nosotros cumplimos con nuestros deberes, los partidos políticos deben cumplir con sus deberes y en esta etapa le corresponde a los partidos poner en orden a sus miembros”.

La alta funcionaria electoral indicó que “somos prisioneros de dos partidos y de los miembros de los cuerpos de seguridad que lamentablemente están recibiendo órdenes de no cooperar con el proceso y de poner orden público”.

Impresentable que desde gobierno llamen a movilizaciones

La consejera López afirmó que le “parece impresentable que desde las autoridades de la república estén dirigiendo marchas, Melvin Ceballos (coordinador de los colectivos de Libre) se hizo presente en el CNE un día antes de que convocará todas estas marchas, estuvo toda la tarde en el CNE y en la tarde anunció las movilizaciones.

Detalló que hay ministros desde los extremos de la ciudad dirigiendo estas movilizaciones, y ahora se hace un llamado desde Casa Presidencial por autoridades del gobierno de la República, esto es lamentable realmente y no les extrañe que desde allí se movilicen al INFOP donde se encuentran las instalaciones del CLE.

Lamentó mucho el papel de algunos partidos políticos y de miembros de algunos partidos políticos. Los procesamientos de los votos lo hacen los miembros de partidos políticos.

Actos de sedición impunes

La consejera López señaló que se está ante actos de sedición que se ejecutan impunemente, está madrugado se solicitó auxilio a las Fuerzas Armadas y dijeron que no iban a intervenir y no intervinieron, hubo personas hospitalizados y heridas, ataques y destrucción a mobiliario interno del CNE, lo único que no han tenido acceso es al material electoral que se encuentran dentro del centro Logístico Electoral (CLE) pero esto es inminente, aquí hay corresponsabilidad y se tienen que hacer cargo de lo que están provocando.

Ni vamos a dar resultados para candidatos que el pueblo no haya otorgado, nosotros solo vamos a reflejar los datos que hay que procesar y que el pueblo haya emitido en las urnas, concluyó la consejera López. (PD).