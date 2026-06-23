Solo están los votos de la bancada nacionalista para aprobar reformas energéticas: Godofredo Fajardo

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, reconoció que solo se cuenta con los 49 votos de la bancada del Partido Nacional para aprobar el proyecto de las reformas energéticas.

En el caso de la bancada liberal, comentó que los diputados exigen sacar algunos artículos porque lo interpretan como una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Los liberales ya dijeron que debe sacar algunos artículos que huele a privatización de la ENEE o no van a conseguir un solo voto”, manifestó Fajardo.

Respecto a la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), indicó que no hay conversaciones con ellos ya que se trata como “el agua y el aceite”.

Sostuvo que la única forma que la bancada de Libre apoye las reformas energéticas es que le otorgue representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Fajardo opinó que el dictamen no establece traspasar un bien del Estado a alguna entidad mercantil alegando que ninguna empresa está interesada tener propiedad de la represa “El Cajón” o algunas de las estaciones.

Señaló que las empresas si están interesadas en apoderarse del flujo de lo que genera la ENEE ya que si invierten deben dar algunas garantías. AG