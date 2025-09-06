spot_imgspot_img
Política

Solo en regímenes como Venezuela se censura o no se reglamenta: Nasry Asfura

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, reiteró este viernes la importancia de los observadores electorales para los comicios generales del 30 de noviembre.

Mediante su cuenta en la red social X, expresó que “la observación electoral es una de las claves para garantizar la transparencia de las elecciones”.

Asfura también afirmó que solo en regímenes como el de Venezuela se censura o no se reglamenta. “No vamos a permitir que eso pase en Honduras. Queremos elecciones transparentes. Queremos democracia”, afirmó.

A la fecha, la observación electoral se encuentra en un limbo que genera preocupación entre organizaciones civiles y expertos internacionales. VC

