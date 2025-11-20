Asamblea del CNA ratifica a Gabriela Castellanos y gobierno nombra a dos nuevos representantes

Tegucigalpa – La asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ratificó en su cargo a su actual directora Gabriela Castellanos, mientras el gobierno nombró a Reina Rivera y Héctor Espinal como los representantes ante dicha instancia de socidad civil.

El coordinador del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Nelson Licona, rechazó versiones en cuanto a un movimiento por remover a Castellanos de su cargo.

“Sólo en mentes malvadas puede estar la destitución de Gabriela Castellanos”: Nelson Licona https://t.co/iKgJ4Da0nu vía @ProcesoDigital pic.twitter.com/OAQwYrUu6V — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 20, 2025

“El objetivo de la asamblea era informativo, con dos únicos puntos: empaparnos que dice la Ley del CNA y ver un informe de todo lo que se ha ejecutado hasta este día, pero no pudimos llegar a ese tema porque el tiempo se nos fue encima”, acotó.

En ese orden, dijo que en él lo que prevalece es el ánimo de construir para la nación.

Dos nuevos representantes

Hoy también se conoció que los hondureños Héctor Espinal y la abogada Reina Rivera Joya fueron presentados como representantes del Gobierno ante la asamblea del CNA.

Espinal dijo a Proceso Digital que él tendrá voz y voto independiente dentro de la asamblea.

Es un nombramiento ad honorem y de voluntad, explicó.

El periodista Héctor Espenila fue nombrado por la presidenta Xiomara Castro como representante ante la asamblea del CNAhttps://t.co/iKgJ4D9sxW vía @ProcesoDigital pic.twitter.com/QZ8LnUPDgf — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 20, 2025

De su parte, Reina Rivera dijo que ella recibió una notificación hace un mes donde se le indicaba que era propuesta para integrar la asamblea, a título personal, del CNA.

En ese sentido, enfatizó que no es un enlace del gobierno, al contrario su trabajo es ad honorem.

“Represento a mi conciencia y a la sociedad civil hondureña”, zanjó ante los micrófonos de Proceso Digital.

Gobierno no tuvo representantes en 10 años

De su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), recordó que el Gobierno hondureño hace 10 años no tiene representante en la asamblea del CNA.

Sin embargo, hoy se asignaron a dos personas, responsabilidad que recae en el periodistas Héctor Espinal y la abogada Reina Rivera Joya.

Lo anterior se enmarca dentro de la ley del CNA, enfatizó Hernández.

Finalmente informó que se acordó no sostener ninguna otra reunión hasta después del proceso electoral. (PD)