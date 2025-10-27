Sólo el 40% de los candidatos se han acreditado ante la UFTF

Tegucigalpa– A menos de un mes para las elecciones generales, apenas el 40% de los candidatos y partidos políticos ha completado su proceso de acreditación ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como Política Limpia.

El organismo informó que, de un total de 2,137 Sujetos Obligados, únicamente 806 han cumplido con este requisito legal, reflejando un bajo nivel de compromiso con la rendición de cuentas.

El proceso de acreditación es fundamental para que los aspirantes y organizaciones políticas puedan participar de forma legal en la contienda electoral. Sin embargo, la lenta respuesta demuestra, según analistas, una preocupante falta de interés en la transparencia y el control del financiamiento político, dos pilares clave para garantizar elecciones limpias y equitativas.

Desde Política Limpia se recordó que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización establece la obligación de que todos los candidatos presenten la documentación correspondiente antes del inicio de la campaña oficial.

Este procedimiento permite verificar el origen y destino de los recursos utilizados en propaganda, movilización y actividades políticas.

La UFTF hizo un llamado urgente a los partidos y candidatos a cumplir con la normativa en el tiempo establecido. IR