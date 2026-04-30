Sólo el 20 % de productos de la canasta básica ha subido sus precios, según viceministro de Desarrollo Económico

Tegucigalpa – El viceministro de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, informó que la mayoría de los productos de la canasta básica en Honduras se mantienen estables en sus precios.

Fortín declaró que, de acuerdo con los datos oficiales, un 60 % de los productos de la canasta básica no varían mucho en precio, un 20 % presenta tendencia a la baja y otro 20 % ha registrado incrementos, estos últimos vinculados principalmente a ciclos de producción y disponibilidad.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, mantiene un sistema de control y verificación de precios con el objetivo de evitar abusos, especulación y sobreprecios en los distintos puntos de venta del país.

El funcionario detalló que una de las principales herramientas para estabilizar el mercado es el uso de precios de referencia a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, institución que además ha sido reforzada con presencia en ferias populares.

Supervisiones diarias

De la misma forma, indicó que las inspecciones ahora se realizan de forma diaria en supermercados, ferias del agricultor, mercados mayoristas y otros espacios de comercialización.

“Buscamos que en lugar de aplicar multas, los empresarios den el precio justo y se logren procesos de conciliación”, apuntó, al señalar que sólo en casos necesarios se aplican sanciones.

La canasta básica está compuesta por 30 productos alimenticios, cuyo comportamiento es monitoreado de forma permanente y su precio actual se estima entre los 16 mil a 17 mil lempiras. AD