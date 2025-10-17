Solo con el huracán Mitch se había visto tanto desastre, vecinos de Colonia Smith

Tegucigalpa- La noche del jueves dejó escenas de devastación en la colonia Smith de Tegucigalpa, luego de que una fuerte lluvia provocara el desbordamiento de una quebrada, causando inundaciones que arrasaron con viviendas, vehículos y pertenencias de decenas de familias.

Reeditando lo ocurrido para el huracán Mitch

“Solo con el huracán Mitch se había visto tanto desastre”, repiten los habitantes, recordando la tragedia de 1998 que marcó a Honduras con miles de pérdidas humanas y materiales.

“Gracias a Dios hemos salvado la vida, pero hemos perdido todo”, relató con la voz entrecortada don Martín, uno de los vecinos afectados, mientras dijo que solo observaba ya cómo el agua fangosa cubría lo que queda de sus enseres en el hogar.

Los pobladores describieron momentos de pánico y desesperación cuando el nivel del agua comenzó a subir repentinamente. “A cualquiera le puede dar un infarto de ver tanto daño. Pedimos a las autoridades de la alcaldía o a quien corresponda que vengan a auxiliarnos. Anoche solo los bomberos vinieron”, comentó otro residente visiblemente afectado.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, con corrientes violentas que arrastraron muebles, electrodomésticos y vehículos, dejando un panorama desolador. Las viviendas permanecen llenas de lodo y escombros, mientras los vecinos intentan rescatar lo poco que quedó en pie.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos y del Comité Permanente de Contingencias (COPECO) se movilizaron a la zona para asistir a las familias afectadas y evaluar los daños. Sin embargo, los vecinos aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y piden intervención urgente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

La colonia Smith se suma a otras zonas de la capital que han sido golpeadas por las intensas lluvias que azotan el país en las últimas horas, bajo la influencia de una vaguada que mantiene en alerta roja varios municipios del centro y sur de Honduras.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población que vive cerca de quebradas o cauces a evacuar preventivamente y mantenerse informados ante el riesgo de nuevas crecidas o deslizamientos en las próximas horas, por saturación de suelos. LB