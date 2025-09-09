Solo 427 candidatos a cargos públicos han registrado sus cuentas antes la UFTF, la mayoría del PL y PN 

Tegucigalpa – La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón indicó este martes que los partidos Nacional y Liberal han cumplido con la apertura y registro de sus cuentas bancarias.

“La Unidad está presentando mediante las redes sociales, la actualización de los partidos y de los candidatos que han cumplido con la apertura y registro de su cuenta bancaria y su responsable financiero”, indicó Ardón.

En total, los partidos políticos y los tres niveles electivos del proceso electoral del 30 de noviembre, deben aperturar además de las cuentas corrientes, una para los fondos públicos que el Consejo Nacional Electoral (CNE), les pueda transferir y una cuenta diferenciadas de fondos privados para captar fondos que van a invertir exclusivamente en la campaña.

La comisionada de la entidad conocida como Unidad de Política Limpia detalló que “de los cinco partidos, solamente el Partido Liberal y el Partido Nacional han hecho este procedimiento ante la Unidad”, reveló.

En tanto, sobre los sujetos obligados, en los tres niveles electivos, que han cumplido con la ley, la comisionada dijo que el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), es el que no ha abierto cuentas.

A nivel de candidatos a diputados, el Partido Liberal lidera estos registros con 73 candidatos; seguido del Partido Nacional con 18, el Partido Demócrata Cristiana tiene 13, Libertad y Refundación con 11 candidatos y el PINU 5.

En el caso de los aspirantes a las alcaldías, los liberales han registrado a 151 de sus candidatos, los nacionalistas 22, los de Libre 20, la DC 5 y el PINU 4.

En total cada partido debería inscribir a 298 representantes.En el global los registros realizados a la fecha son 427 sujetos obligados, de estos 125 son del Partido Liberal, del Partido Nacional 41, Libre 32, los demócratas cristianos 19 y el PINU 9. VC