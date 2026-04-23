Solo 4 minutos

Chasty Fernández

A veces creemos que conocemos a alguien en segundos, como si una mirada bastara para definir toda una historia. Sin embargo, la forma en que percibimos a las personas suele estar filtrada por prejuicios, emociones del momento o simples impresiones superficiales. Juzgamos sin haber escuchado su tono de voz completo, sin haber visto su sonrisa en un contexto distinto, sin haber comprendido su forma de pensar más allá de una frase aislada.

La ciencia social sugiere que en apenas cuatro minutos ya estamos construyendo una primera idea sobre alguien: si parece amable o distante, seguro o inseguro, extrovertido o reservado. Es una evaluación rápida, casi automática, basada en gestos, miradas, postura corporal y pequeñas señales que el cerebro interpreta de forma inmediata para “clasificar” al otro. El problema es que estas primeras impresiones, aunque naturales, no siempre son precisas. Muchas veces están influenciadas por el estado de ánimo propio, por experiencias pasadas o incluso por prejuicios que no reconocemos. Aún así, solemos darles demasiado peso y nos quedamos viviendo dentro de esos cuatro minutos, como si esa primera lectura fuera suficiente para definir a una persona, sin avanzar hacia un conocimiento más profundo, humano y real de su historia, su contexto y su forma de ser.

Conocer a alguien de verdad es un proceso que requiere tiempo compartido. Entre 40 y 60 horas de interacción se empieza a construir una amistad casual; entre 80 y 100 horas puede surgir una amistad verdadera; y más de 200 horas compartidas suelen ser necesarias para una relación cercana y de confianza. Es decir, lo profundo no ocurre de inmediato, sino en la convivencia sostenida.

En las relaciones de pareja, el proceso es aún más complejo. Los primeros meses suelen estar marcados por el enamoramiento, una etapa donde la idealización puede nublar la percepción real del otro. Solo con el paso de los meses, entre cuatro y doce, se empieza a conocer la compatibilidad en proyectos de vida, valores y formas de enfrentar la realidad.

También es importante recordar algo que solemos olvidar: la escucha genuina no es infinita. La atención humana sostenida suele durar entre 10 y 15 minutos antes de que la mente necesite un cambio, una pausa o una nueva interacción. Por eso, escuchar de verdad implica presencia, no solo oír.

En una sociedad acelerada, donde todo se resume en impresiones rápidas, aprender a conocer a las personas es un acto de resistencia. Es decidir no quedarnos en lo superficial, no etiquetar en automático, no cerrar historias en cuatro minutos. Es permitir que el otro se muestre más allá de la primera escena.

Quizás el mayor desafío no es conocer a los demás, sino darnos el tiempo de hacerlo sin prisa. Porque detrás de cada persona hay una historia que no cabe en una primera impresión.

Sólo así dejamos de mirar rápido y empezamos a mirar profundo, con empatía real.

Y entonces surge una pregunta sencilla, pero profundamente humana:

¿me regalas más de cuatro minutos?