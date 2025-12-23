Sólo 143 actas alcanzaron avanzar en el turno B en el escrutinio especial

Tegucigalpa- Luego de un gran avance registrado por el turno A que lograron sacar 868 actas durante el día del lunes, en horas de la noche el turno B solo avanzó con 143 actas en el nivel presidencial.

La página del Consejo Nacional Electoral (CNE), refleja esta mañana que hacen falta por escrutar 545 actas, por lo que se espera que el turno A pueda culminar este día, y así iniciar con otro nivel electivo.

Desde el inicio del escrutinio especial, el jueves 18 de este mes, hace cinco días, ya se han escrutado dos mil 247 actas electorales de las 2 mil 792 con inconsistencias.

A esta hora de la mañana la página web del CNE refleja que el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura lidera el proceso electoral en el nivel presidencial con 1 millón 464 mil 827 votos, que representan el 40.29%.



El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en el segundo lugar con 1 millón 436 mil 888 papeletas, las que representan el 39.52 %.

Haste el momento de la última actualización de datos el candidato nacionalista aventaja por 27 mil 939 votos al candidato del Partido Liberal. IR