Solo 14 % de los hondureños cree que se combate la corrupción: el país sigue estancado, revela informe

Tegucigalpa – Honduras enfrenta un estancamiento crítico en la lucha contra la corrupción, reflejado en el hecho de que solo el 14 % de la ciudadanía percibe que el combate a la impunidad es una prioridad real para el gobierno actual.

– Sólo el 14 % de los hondureños cree que el gobierno prioriza la lucha anticorrupción, ante un sistema con altos índices de impunidad.

– Honduras cuenta con el segundo peor servicio civil de Latinoamérica, lo que impide el funcionamiento adecuado de la administración pública.

Así lo revela el informe “Estado de País 2026” presentado este martes por el Instituto de la Justicia, el cual constituye la cuarta entrega de su serie anual, en esta ocasión dedicada al sector de Democracia y Transparencia.

Esta falta de confianza se sustenta en un sistema donde, a pesar de las denuncias, los resultados judiciales son mínimos; en 2025 se presentaron 2 mil 148 denuncias de corrupción y solo seis finalizaron en condena, lo que evidencia la debilidad y falta de independencia de las fiscalías anticorrupción.

El diagnóstico enfatiza que la corrupción en Honduras es un problema estructural que frena el desarrollo. El país no solo ocupa posiciones alarmantes en índices internacionales (157 de 182 en el Índice de Percepción de Corrupción), sino que ocupa el segundo peor sistema de servicio civil de la región, según los indicadores técnicos. Esta carencia de una carrera administrativa profesional facilita el clientelismo y la politización de las instituciones, elevando los costos de operación del Estado y limitando el acceso a fondos de desarrollo como la Cuenta del Milenio.

Honduras continúa estancado en la lucha contra corrupción

Honduras se sitúa en la última posición regional en transparencia legislativa con una calificación de apenas 23.6%, según el índice internacional de 2023. Este hallazgo del informe Estado de País confirma un desempeño deficiente en la rendición de cuentas del Congreso Nacional, caracterizado por una marcada opacidad en la ejecución de fondos y en la toma de decisiones estratégicas, lo que evidencia una brecha profunda frente a los estándares internacionales de parlamento abierto.

Esta opacidad se extiende al ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información pública. El estudio revela que, de las 12 mil 431 solicitudes de información realizadas en 2025, un total de 2 mil 54 no fueron contestadas y mil 498 se respondieron fuera de los plazos legales. Este incumplimiento, que equivale al 28 % de las gestiones ciudadanas, evidencia la necesidad de que Honduras avance con urgencia hacia un modelo de transparencia activa. En este esquema, la información gubernamental debería estar disponible de forma pública y actualizada, eliminando las barreras burocráticas que hoy obligan al ciudadano a solicitar datos que, por ley, deberían ser de libre acceso.

El informe advierte sobre la fragilidad del sistema electoral en un contexto donde Honduras se mantiene en un estancamiento democrático, con un promedio de 46.5 puntos en la última década. Esta vulnerabilidad se ve agravada por prácticas de clientelismo; según la encuesta del Instituto de la Justicia, 1 de cada 8 hondureños reportó que se le ofrecieron beneficios a cambio de su voto en el último año. Estos factores, sumados a las fallas históricas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), elevan el riesgo de conflictividad social si no se garantiza la autonomía técnica y financiera de los órganos electorales.

Debilidad

En ese orden, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló que a nivel institucional existe una debilidad enorme en Honduras, por lo que se debe iniciar a fortalecer varias dependencias estatales.

Ya no pueden darse hechos como que el país solo tenga a cuatro fiscales investigando todo el tema de delitos contra el medio ambiente, expuso.

La falta de coordinación entre los distintos órganos de justicia del país, es otro problema, agregó.

Desde la sociedad civil se acompañan los esfuerzos pero se requiere de voluntad política además de recursos, añadió.

Se requieren de acciones contundentes, dijo al tiempo que destacó que existen toda clase de diagnósticos de los problemas de Honduras, pero no hay voluntad política para resolver los problemas.

Contratación de funcionarios

De su lado, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Suyapa Thuman, reflexionó que se debe observar con especial atención los procesos de contratación de servidores públicos.

En ese sentido también se deben fortalecer los procesos de compras de bienes y servicios del Estado, acentuó.

En ese sentido, dijo que adicionalmente se deben fortalecer todas las instituciones de control del Estado.

Este es solo el inicio del combate a la corrupción, pero en realidad, de múltiples acciones y el involucramiento de todos los sectores, razonó.

Evaluación

De su parte, el abogado Kenneth Madrid, recomendó iniciar por una evaluación de todo el personal que trabaja en el sector gubernamental.

En esa evaluación se debe establecer quienes están capacitados para ser servidores públicos y quienes necesitan capacitación para desempeñar sus trabajos, dijo.

En ese contexto, también la evaluación debe arrojar los datos de quienes no están capacitados para el desempeño de sus funciones como servidores públicos.

Consideró que para lo anterior se requiere voluntad política para combatir la corrupción, pero como en Honduras no existe esa anhelada voluntad, lamentó.

Hoja de ruta

Ante este panorama, el Instituto de la Justicia planteó una hoja de ruta centrada en la Reforma del Estado.

La propuesta prioriza la modernización del sistema de servicio civil para garantizar la idoneidad de los funcionarios y la apertura de concursos públicos para establecer una carrera electoral permanente.

Asimismo, exhortó al Congreso Nacional a adoptar estándares de parlamento abierto y a reformar la Ley Electoral para asegurar la paridad efectiva y la transparencia en la transmisión de resultados.

El Instituto de la Justicia concluyó que la pregunta para Honduras ya no es qué reformas se necesitan, sino por qué la voluntad política no ha permitido su ejecución, subrayando que solo una gestión basada en la transparencia y el mérito podrán cerrar las brechas que actualmente debilitan la democracia hondureña. (RO)