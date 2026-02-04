Solidaridad y atención médica marcan peregrinación a la Virgen de Suyapa

Tegucigalpa- Honduras celebra durante todo el mes de febrero el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, símbolo de fe, esperanza y unidad del pueblo hondureño, cuya festividad principal se vivió con gran afluencia de peregrinos ayer martes 3 de febrero en la Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa.

Miles de fieles provenientes de distintos departamentos del país se desplazaron hasta la capital para rendir tributo a la “Morenita de Suyapa”, en una de las jornadas religiosas más importantes del calendario nacional.

Durante el desarrollo del operativo del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), el personal médico, paramédico y de enfermería de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) brindó atención oportuna a centenares de personas por diversas afectaciones de salud.

Los equipos de emergencia ofrecieron consultas médicas, primeros auxilios, traslados en ambulancias y asistencia permanente a los peregrinos, priorizando el bienestar y la seguridad de la población durante esta multitudinaria jornada de fe.

“Cada servicio fue prestado con profesionalismo, humanismo y vocación, enfocados en proteger la vida y la salud de quienes acudieron a esta celebración”, destacó personal de COPECO.

De igual manera, las instituciones de primera respuesta y seguridad que integran CONAPREMM desplegaron brigadas médicas, equipos de atención integral y personal de seguridad, garantizando orden, protección y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Asimismo, distintas empresas privadas, iglesias y ciudadanos solidarios se sumaron al apoyo, ofreciendo alimentos, ropa y otros insumos básicos a los peregrinos que llegaron desde largas distancias.

Según una representante de COPECO, este año se registró menor número de personas hospedadas en el campamento institucional debido a las bajas temperaturas. Como alternativa, se habilitó el gimnasio de la Villa Olímpica, donde muchos peregrinos prefirieron pasar la noche y realizar sus visitas únicamente durante el día.

Las autoridades calificaron como exitoso el operativo y reiteraron el compromiso de continuar brindando apoyo durante el resto del mes, ya que las actividades religiosas en honor a la Virgen de Suyapa continuarán desarrollándose con alta afluencia de fieles.LB