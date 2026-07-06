Solicitudes de asilo de extranjeros en Honduras se cuadruplicaron en último año

Tegucigalpa – Mientras Honduras quintuplicó el número de personas con necesidad de protección en el extranjero en los últimos diez años, las solicitudes de asilo de extranjeros en el país centroamericano se cuadruplicaron en el último año, un contraste que revela las dinámicas de los flujos migratorios en la región.

– El aumento cuádruple de solicitudes de refugio en Honduras indica un mayor interés o necesidad de protección por parte de personas de otras nacionalidades que llegan al país, en un contexto regional marcado por la movilidad humana y las crisis de desplazamiento.

Así lo señala el informe Tendencias Globales 2025 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que cifra en 262 mil 913 personas hondureñas con necesidades de protección hasta el año 2025, mientras que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior se registraron 716 solicitudes de asilo presentadas por personas extranjeras en el país centroamericano. El informe señala que 270 personas extranjeras se encuentran refugiadas en Honduras.

Lo anterior se traduce en un aumento de cinco veces más de los hondureños con necesidad en el extranjero en los últimos diez años y un crecimiento de cuatro veces más en las solicitudes de asilo de extranjeros en Honduras.

El informe de Acnur coloca en relieve un contraste significativo: mientras decenas de miles de hondureños buscan protección internacional en el extranjero (principalmente en Estados Unidos y México), el flujo de personas extranjeras que solicitan asilo en Honduras experimentó un fuerte incremento en 2025.

Una solicitud de asilo es un proceso legal mediante el cual una persona que huye de su país solicita protección internacional en otro Estado.

Se otorga a quienes temen sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico.

Contexto regional

El incremento de las solicitudes de refugio de extranjeros en Honduras obedece a un contexto regional, dijo a Proceso Digital Kathryn Lo, representante de Acnur en Honduras.

La representante de ACNUR en Honduras, Kathryn Lo.

“Este incremento de solicitudes de refugio en Honduras es debido al contexto regional, es un incremento de cuatro veces pero todavía es una cifra no tan grande en comparación con otros países de la región, pero representa algunos retos”, dijo la alta funcionaria.

Por otro lado, las personas en tránsito han encontrado acogida en Honduras, es decir los hondureños son muy amigables y muestran solidaridad.

Lo anterior también es un argumento por lo que personas extranjeras solicitan asilo en Honduras, dijo Lo.

En cuanto al perfil de los solicitantes de asilo en Honduras dijo que generalmente son personas de la región que hablan el idioma español.

“En ese orden vemos gente de Nicaragua, Cuba, Colombia, Ecuador y Venezuela”, precisó al tiempo que dijo que este es el mismo perfil que copa las solicitudes de asilo en otros países.

Otro factor que impulsó el crecimiento es el desplazamiento de núcleos familiares, es decir en muchos casos son familias enteras las que hacen las solicitudes de asilo, explicó.

Hondureños entre el refugio y el asilo

El informe de Acnur revela que 262 mil 913 ciudadanos hondureños con necesidades de protección se encontraban fuera del país en 2025.

De este total: 94 mil 449 fueron reconocidas como personas refugiadas y 168 mil 464 como solicitantes de asilo.

Dicha cifra representa un incremento de más de cinco veces en los últimos diez años, aunque registró una reducción del 22 % respecto a 2024.

En cuanto a los destinos elegidos por las personas hondureñas que buscaron asilo en 2025, el informe muestra la siguiente distribución: Estados Unidos (85 %), México (10 %), Canadá (4 %), España (1 %) y Guatemala (1 %).

Además, dentro de Honduras se reportan al menos 423 mil 845 personas desplazadas internamente, es decir, obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual sin haber cruzado una frontera internacional.

“Honduras es mi hogar ahora”

Jesús Coello y Karina Montoya, son una pareja de venezolanos que desde hace tres años se radican en Honduras, país al que llaman hogar ahora, contaron a Proceso Digital.

Los ciudadanos venezolanos Jesús Coello y Karina Montoya llevan viviendo tres años en Honduras, y se quedaron en el país centroamericano tras no lograr el Sueño Americano.

Detallaron que los hondureños los han acogido y por eso sienten que este país es su hogar, un país que también les permitió emprender con un negocio de comidas venezolanas, mismo que hoy les permite llevar el sustento a su casa.

“Los niños se han adaptado muy bien y se sienten en casa aquí (Honduras) dijo a Proceso Digital Karina Montoya. “Queremos ir a Venezuela, pero queremos ir a visitar porque ya nos sentimos parte de este país y hemos echado raíces aquí”, narró.

De su parte, Jesús Coello resaltó la calidez con los hondureños han recibido a su familia y también la aceptación que existe hacia su negocio que se ubica

“Ya decidimos, ni nos vamos para Estados Unidos, ni para Caracas (Venezuela), nos quedamos aquí, Honduras es lo máximo”, externó.

Panorama global del desplazamiento forzado

A finales de 2025, 117.8 millones de personas en todo el mundo se encontraban en situación de desplazamiento forzado, según Acnur.

De ellas:

28.5 millones eran refugiados.

68.7 millones eran desplazados internos.

9 millones eran solicitantes de asilo.

Y 7.2 millones tenían otras necesidades de protección internacional.